Pimenta spiega: «Vincenzo Raiola lavora da solo, Bennacer mai stato con noi»

Rafaela Pimenta, avvocato che ha ereditato l’agenzia di Mino Raiola, ha chiarito il legame con Vincenzo Raiola: le sue parole

Intervistata da FootMercato, Rafaela Pimenta ha parlato così del rapporto con Vincenzo Raiola, procuratore del centrocampista del Milan Bennacer:

Mi chiedo sempre cosa devo fare per continuare ad offrire al giocatore lo stesso livello di impegno, di servizio. Sarebbe stato irresponsabile e arrogante da parte mia pensare di poter fare le cose da sola; non lo facevo prima, facevo tutto con Mino. Ma lui non c’è più, quindi abbiamo dovuto trovare un’organizzazione in modo che coloro che si sono fidati di me non si pentano della loro scelta. Ho preso alcune decisioni con il figlio di Mino, Mario. Abbiamo parlato molto di dove stiamo andando e cosa faremo. Dopo attente riflessioni abbiamo stilato il nostro piano per i prossimi anni. Maxwell è arrivato in agenzia a fine 2022; da gennaio 2023 abbiamo con noi anche Massimiliano Sorgato, che è stato per diversi anni capo reclutamento del Milan e allenatore delle giovanili del Milan. Abbiamo anche un’intera struttura per lo sviluppo dell’immagine, social network, comunicazione, ecc. Vincenzo Raiola? Ha lavorato con noi per diversi anni. È il cugino di Mino, la gente pensa che sia suo figlio. Non c’è conflitto tra lui e me: ci siamo parlati e gli ho sempre detto che mi rendeva felice collaborare con lui. Ma è difficile per me accontentare tutti. Cerco di farlo il più possibile, nei limiti di ciò che posso fare. C’è una missione principale in questa azienda: gestire i giocatori. La prendo come una grande responsabilità e non è un gioco da ragazzi. Guadagniamo ed è normale, perché è lavoro, ma soprattutto è una responsabilità. Quindi sì, non è facile accontentare tutti. È quindi molto comprensibile che Vincenzo abbia voluto seguire la propria strada da dicembre, è accettabile. Ma è importante fare una precisazione: Vincenzo non ha portato con sé nessun giocatore della società. Ismaël Bennacer non è mai stato nella nostra società e Vincenzo lavorava già con Mohamed Fares