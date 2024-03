Pif entrerà nel Milan! Diventerà socio col 41,7% delle quote

Pif pronto a entrare nel Milan! Diventerà socio col 41,7% delle quote. L’indiscrezione sul futuro del club

Arrivano importanti novità per quello che potrebbe essere il Milan del futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport l’idea di un club globale, e cioè con una proprietà divisa tra America e Medio Oriente, è concreta.

Nel decreto di perquisizione a carico dei quattro indagati emerge anche il fondo Pif, indicato come l’investitore destinato a entrare nella proprietà del club. In un documento specifico (“Ac Milan Investor Presentation”) si fa riferimento infatti a un finanziatore, Pif, a cui andrebbero “il 41,7% delle quote tramite il riacquisto dell’80% del Vendor Loan per 487,5 milioni di dollari”.