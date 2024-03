PIF Milan, spunta il dettaglio che fa sognare i tifosi rossoneri: clamorosa indiscrezione, si chiude in quella data

PIF-Milan, spunta il dettaglio che fa sognare i tifosi rossoneri: previsto un nuovo incontro in Arabia durante il Gran Premio di F1

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Repubblica, e in particolare da Enrico Currò, sulla trattativa tra PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita, e Gerry Cardinale per la cessione di quote del Milan. Il prossimo GP di Formula 1 in Arabia Saudita potrebbe essere il punto di svolta.

PAROLE – «Pif accelera sull’ingresso in società. Il fondo governativo saudita lavora alla due diligence. Nuovo appuntamento in Arabia durante il Gran Premio di F1».