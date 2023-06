Kalulu: «In cosa sono cresciuto? In tutto, vi spiego»

Pierre Kalulu ha analizzato la propria crescita da quando è arrivato al Milan: il difensore è convinto di essere migliorato in tutto

Nell’intervista a Rivista Undici, Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato così della propria crescita:

«Sono cresciuto in tutto. Sono più forte, più veloce, più libero di testa, le cose mi vengono più naturali. In cosa posso crescere ancora? In tutto! (ride, nda) Posso essere ancora più deciso, soprattutto nei duelli aerei, e posso sempre leggere meglio le partite. Questo fa la differenza ad alto livello».

