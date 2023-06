Kalulu spiega il proprio concetto di perfezione: l’analisi

Pierre Kalulu, centrale del Milan, ha parlato del concetto di perfezione applicato alle caratteristiche di un calciatore: le dichiarazioni

A Rivista Undici, Pierre Kalulu, difensore del Milan, si è così espresso:

«Per me per essere perfetto devi saper giocare ovunque. Ti aiuta tantissimo: se vuoi essere titolare in un grande club, devi poter aiutare la squadra dove ne ha bisogno».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE