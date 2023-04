Pier Silvio Berlusconi: «Milan-Napoli? Papà l’ha vista sicuramente»

Pier Silvio Berlusconi, figlio del patron del Monza e storico presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni dell’ANSA fuori dal San Raffaele, ha dichiarato:

«Sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche, è ancora in un ambito intensivo, quindi questo va tenuto sempre in considerazione, ma adesso l’ho trovato di buon umore. E’ un esempio. Se ha visto Milan-Napoli di Champions? Questo sicuro».