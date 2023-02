Piemonte a La7: «Importante recuperare punti»

Martina Piemonte è intervenuta a La7 dopo la vittoria del Milan Femminile contro la Juventus

«Ho fatto solo il mio lavoro, è questo, devo aiutare le mie compagne e fare il massimo. Reazione dopo il derby perso? In ogni caduta, in ogni sconfitta si riesce a tirare fuori il meglio. Peccato perchè il derby è il derby, va sempre vinto, però l’importante era recuperare i punti contro la Juve e lo abbiamo fatto. Ora pensiamo partita dopo partita, anche perchè i punti persi ormai non si possono più recuperare. Gol contro la Juve? Contro di loro magari forse abbiamo sempre un pò più di stimoli, le abbiamo vinte tutte e due ma con la Juve non è sempre così, è una grande squadra. E’ cambiato solo il nostro atteggiamento perchè se uno ci crede fa la differenza»