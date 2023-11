Piccoli torna su Lecce-Milan: «Meritavamo i tre punti. Il gol annullato…». Le sue dichiarazioni a Sportitalia

Roberto Piccoli è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare della rete annullata in Lecce–Milan. Le sue parole.

PICCOLI – «È stata un’emozione forte che però è stata rovinata, l’arbitro ha deciso così. È stata comunque una bella emozione per la squadra e i tifosi. Ho dormito ma rimaneva il rammarico per il gol annullato. Fa parte del gioco, andiamo avanti. Lo racconterò comunque, riuscire a ribaltare la gara e a segnare quel gol contro una grande squadra contro il Milan è stato bello. Meritavamo di portare a casa i tre punti per quello che abbiamo fatto»