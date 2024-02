Piccari pronostica Milan Napoli: «I rossoneri ultimamente hanno vinto senza convincere ma…». Le dichiarazioni

Il direttore di TMW Radio Piccari ha analizzato il prossimo match del Milan contro il Napoli analizzando le ultime prestazioni dei rossoneri.

PAROLE – «Sarà una partita importante soprattutto per il Napoli per non perdere ulteriori punti. Mi giocherei una fiche più sul Milan, nonostante spesso ultimamente abbia vinto seppure senza convincere».