L’obiettivo di Pioli è quello di inserire la miglior formazione a disposizione indipendentemente da siederà in panchina tra Ibra e Piatek

Ecco le parole di Pioli in merito alla questione chi potrebbe essere relegato tra Ibrahimovic o Piatek.

«Non mettiamo il carro davanti ai buoi, non so come la potrebbe prendere chi siederà in panchina per lasciare il posto ad Ibra. Non lo so e francamente non mi interessa, il mio obiettivo è schierare la miglior formazione possibile».