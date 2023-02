Petagna: «Uscito dalle giovanili del Milan pensavo di smettere»

Andrea Petagna, ex attaccante del Milan, ha parlato del suo periodo in rossonero in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

SFIDA AL MILAN TRA 10 GIORNI – «Sono cresciuto lì, ci sono arrivato da ragazzino. Sarà emozionante, ma anche per tutto l’ambiente».

MANCANZA DI FIDUCIA – «Solo quando sono uscito dalle giovanili del Milan. Non ero nemmeno sicuro di continuare a giocare. Ho superato degli ostacoli, ho iniziato a giocare e all’Atalanta è stato come un nuovo inizio.»