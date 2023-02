Pessina: «Galliani non è contento del mio addio al Milan”

Matteo Pessina, centrocampista del Monza, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole

«Lui mi prese al Milan perché vedeva in me delle grandi doti. Quando il club è stato venduto, subito fecero uno scambio più soldi con l’Atalanta per Conti e a Galliani questa cosa ancora non va giù perché mi avrebbe tenuto lì».