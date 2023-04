Pessina al fianco di Calabria: «Non c’è tempo da perdere». Anche il calciatore del Monza si schiera sul tema dell’ambiente

Intervistato da Repubblica, il calciatore del Monza Matteo Pessina ha parlato del nuovo progetto che lo vede protagonista: una petizione contro il cambiamento climatico, firmata anche dal rossonero Davide Calabria, Domenico Berardi e Alessandro Del Piero.

Ecco le sue parole: «Perché la firma della petizione? Perché non c’è tempo da perdere quando si parla di clima. Ognuno di noi ha il dovere di fare qualcosa, ora che siamo a un punto di non ritorno. Noi calciatori dobbiamo sfruttare la nostra visibilità, per ispirare altre persone su tematiche importanti».