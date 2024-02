Perez Milan, il difensore non ha dubbi: «Mi sento cresciuto molto. A Udine mi trovo bene». Le dichiarazioni

Il difensore dell’Udinese Nehuen Perez, seguito nell’ultima sessione invernale anche dal calciomercato Milan, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese a Radio Serie A.

PAROLE – «A Udine mi trovo bene, sin dal primo giorno mi sono sentito molto bene anche con i tifosi. Fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare a casa. Abito con la mia fidanzata e non esco tanto. Udine è una città piccola e tranquilla. In famiglia siamo molto uniti. Quando sono venuto in Europa non è stato facile nei primi anni, mi sono mancati molto. Adesso loro vengono qui in Italia ogni due-tre mesi. Per me la mia famiglia è un pilastro importante, è grazie a loro se oggi sono così. Come ho detto sempre, dal primo giorno che sono a Udine la società mi ha accolto molto bene, così come staff e compagni. Con gli anni ho guadagnato esperienza e mi sento cresciuto molto».