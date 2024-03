Penalizzazione Milan, cosa può accadere ai rossoneri in campionato dopo l’inchiesta: questi DUE articoli saranno decisivi. Ecco cosa filtra

È il caso del giorno ed è destinato a prolungarsi anche nelle prossime settimane: l’intervento della Guardia di Finanza a Casa Milan. Sono due gli articoli del Codice Federale che saranno decisivi per capire le possibili sanzioni dei rossoneri.Il primo è l’articolo 32 in cui si legge: «La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica».

L’altro è l’articolo 4 che obbliga società e dirigente ad osservare ‘i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva’. Le sanzioni? Variano dalla multa alla penalizzazione. A riportarlo è Gazzetta.it.