Penalizzazione Juve: quanti punti mancherebbero al Milan per qualificarsi alla prossima Champions League. Il punto

La nuova penalizzazione in arrivo per la Juventus è destinata a cambiare gli equilibri in Serie A per quanto riguarda la corsa alle varie coppe europee.

Se la Corte d’Appello federale dovesse confermare il -11 al club bianconero, al Milan mancherebbero 4 punti (e mantenere la differenza reti sulla Roma) per qualificarsi alla prossima Champions League.