Penalizzazione Juve, come cambierebbe la classifica di Serie A! Il Milan sorride. Con la richiesta di 11 punti, Milan in Champions

La Procura Federale della FIGC ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus per quello che è il caso plusvalenze. Ecco come cambierebbe la classifica di Serie A, con il Milan in Champions League

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 59

Juventus 58*

Monza 52

Bologna 50

Fiorentina 49

Torino 46

Sassuolo 44

Udinese 42

Salernitana 38

Empoli 36

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18

*penalizzazione di -11