Pellegrino via dal Milan: salta la cessione alla Salernitana, la scelta è della..FIFA

Marco Pellegrino non saluterà il calciomercato Milan. Salta il suo passaggio alla Salernitana, la scelta è della..FIFA

La FIFA ha bloccato il passaggio di Marco Pellegrino dal calciomercato Milan alla Salernitana.

Come riportato da Matteo Moretto non è stato autorizzato il prestito perché il difensore, in stagione, ha giocato sia con il Milan sia con il Platense. Il via libera che ci si aspettava non è arrivato. L’argentino rimarrà a Milano.