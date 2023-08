Pellegrino Milan: indizio dal Platense! C’è una novità sull’obiettivo rossonero per rinforzare la difesa di Pioli

Marco Pellegrino è diventato l’obiettivo principale, al momento, per rinforzare la difesa del Milan. Arrivano novità di giornata, però, sul calciatore.

Il Platense, in attesa di nuovi sviluppi di mercato, lo ha inserito nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Boca Juniors, in programma alle 21 alla Bombonera.