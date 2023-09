Pellegrino Milan, quando il suo esordio con la maglia rossonera? Le ultime sul difensore arrivato in estate

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata anche su Marco Pellegrino, giovane difensore sbarcato in Italia nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Tuttavia non è ancora arrivato il suo momento. Per l’argentino zero minuti raccolti sin qui col Milan, che non lo considera ancora un’alternativa affidabile.