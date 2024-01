Pellegrino via dal Milan? Cosa filtra sul futuro del centrale argentino: le ultime e le possibile mosse dei rossoneri

Manca sempre meno alla fine di questa sessione invernale di calciomercato: i prossimi saranno giorni roventi in casa Milan, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per le possibili uscite.

In tal senso, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono ancora in corso valutazioni su Pellegrino: l’argentino è nel mirino della Ternana, ma il Milan sta ancora valutando se cederlo in prestito o tenerlo in rosa.