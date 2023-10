Pellegrino convocato dall’Argentina anche se non gioca col Milan: spunta il motivo che ha portato a questa chiamata

Per questa sosta per le nazionali Marco Pellegrino è stato chiamato dal ct Scaloni per aggregarsi al gruppo dell’Argentina campione del Mondo. Una scelta che sembra singolare ma che in realtà nasconde una motivazione precisa.

Sebbene il difensore non sia sceso mai in campo con il Milan e non lo farà nemmeno con l’Albiceleste in queste gare, il ct argentino ha voluto convocarlo per evitare una chiamata da parte dell’Italia. A riportarlo è Tuttosport.