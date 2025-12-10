Pellegrini Milan, si allontana la suggestione a parametro zero? La mossa della Roma non passa inosservata

Pellegrini Milan, i rossoneri pensano al centrocampista colpo a parametro zero per giugno ma la Roma pensa al rinnovo del contratto

La Roma si muove su più fronti in vista del calciomercato invernale. Mentre il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, parallelamente si affrontano i nodi interni legati ai contratti dei giocatori chiave. Uno dei dossier più delicati, come riportato da Paolo Assogna di Sky Sport ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, concerne il futuro di Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso e punto di riferimento.

Secondo il giornalista, la dirigenza giallorossa starebbe valutando la possibilità di presentare a Pellegrini una proposta di rinnovo nelle prossime settimane. L’eventuale offerta, tuttavia, prevedrebbe un ingaggio inferiore rispetto a quello attualmente percepito dal centrocampista.

Questa scelta risponde alla precisa volontà della società di riequilibrare i costi salariali, anche in funzione dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Nonostante la riduzione dell’ingaggio, la Roma non intende rinunciare alla presenza di un giocatore molto apprezzato da Gasperini, sia per le sue qualità tecniche che per il peso specifico che ricopre all’interno del gruppo.

Pellegrini Milan, si allontana il colpo a zero?

La situazione di stallo contrattuale è seguita con attenzione da altri grandi club. In particolare, il Milan osserva da lontano, memore che il capitano giallorosso era stato accostato come un potenziale colpo a parametro zero per l’estate del 2026. Se Pellegrini e la Roma non dovessero trovare un punto d’incontro sul nuovo ingaggio, il Diavolo potrebbe tornare a farsi avanti per un giocatore che rappresenta un’occasione strategica sia per il campo che per il mercato.