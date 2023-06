Nelle ore in cui si parla di più di lui sul mercato per un imminente addio al Milan sul mercato, Tonali si rende protagonista in Nazionale

nel match dell’Europeo U21 dell’Italia contro la Francia ha servito l’assist per il pareggio di Pellegri, rispondendo al compagno in rossonero Kalulu autore a sua volta del momentaneo vantaggio francese.