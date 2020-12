Pellegatti: «Vice Ibra? Arriverà qualcuno che già conosce la Serie A»

Pellegatti ha voluto dire la sua su quello che sarà il mercato del Milan per quel che riguarda l’attacco della squadra

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato di mercato per quel che riguarda il Milan. In particolare, Pellegatti si è soffermato sulla possibilità che la società rossonera prenda un attaccante che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic durante la sua assenza per i diversi infortuni che lo hanno colpito ultimamente.

Pellegatti ha detto: «Sono curioso di vedere come lavorerà la società per trovare, se arriverà, il famoso vice-Ibra. Penso che il Milan farà un mercato senza farsi prendere dalla fretta, ed analizzeranno i problemi con molta calma. I rossoneri secondo me guarderanno il mercato italiano, ci serve un giocatore che già conosca il nostro campionato. Io il mio nome l’ho fatto: Leonardo Pavoletti. Ci serve un attaccante che riempia l’area e che possa essere fin da subito utile alla squadra».