Pellegatti: «Se Piatek dovesse partire, il Milan andrebbe su Petagna»

Carlo Pellegatti ha commentato la possibile partenza dal Milan di Piatek, svelando l’eventuale sostituto scelto dai rossoneri

Carlo Pellegatti, noto punto di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, è intervenuto tramite il proprio canale Youtube per parlare del mercato del Milan, focalizzandosi in particolare sulla possibile partenza di Piatek. Queste le sue parole:

«Se dovesse andare via Piatek il Milan punterebbe su Petagna. Servirebbe un’alternativa fisica a Ibra, e puntare su Andrea Petagna, sarebbe una scelta intelligente perché darebbe un’alternativa a Ibra a livello di caratteristiche, un giocatore fisico come lo svedese. Possibile soluzione in attacco per il mercato di gennaio».