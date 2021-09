Pellegatti: «Scudetto? Occhio al Napoli e Inter. Su Spezia e Atletico...»

Carlo Pellegatti è intervenuto a Pelle Rossonera, trasmissione in onda su Radio Rossonera, parlando del Milan

SAINT-MAXIMIN – «Un giorno di gennaio del 2015 vado da Pippo Inzaghi e gli ho detto: “Guarda che gol” e lui mi dice che fosse buono. È uno di quei giocatori come Taarabt, Deulofeu e Menez, che mi piacciono molto».

SCUDETTO – «Senza nulla togliere all’Inter, nell’ambiente Milan si pensa che la favorita numero uno per lo Scudetto sia il Napoli. Io, al contrario, temo di più i nerazzurri sia per le partenze straordinarie di Spalletti, i cui arrivi spesso però non sono come le partenze, sia per l’ambiente granitico mentre a Napoli ogni tanto c’è qualche turbolenza. Spalletti sa come tenere lo spogliatoio, visti i casi Icardi e Spalletti, ma in questo momento il Napoli sta vincendo sempre tre o quattro a zero».

PAQUETA – «È un giocatore che sta facendo bene al Lione ma non mi manca».

SPEZIA – «Anche se poi abbiamo Atletico Madrid e Atalanta non bisogna sottovalutare lo Spezia, con cui abbiamo già perso l’anno scorso facendoci perdere lo Scudetto. Abbiamo già centellinato le forze contro il Venezia».

CUTRONE – «Sbuffava un po’ in allenamento ma in partita secondo me sarebbe stato utile. Al momento Pellegri non è ancora in forma per poter giocare titolare».

MESSIAS – «Spero possa essere un’alternativa a Brahim Diaz per far rifiatare lo spagnolo. Messias ha avuto un problema fisico, a cui devi aggiungere il recupero della condizione. Speravamo tutti rientrasse prima, ma dobbiamo ancora aspettare due o tre settimane».

ESTERNO OFFENSIVO – «In quel ruolo preferisco Castillejo a Florenzi ma Pioli preferisce uno che aiuti il centrocampo».

ATLETICO MADRID – «Ormai è una squadra di caratura europea. È una formazione tosta, che sa stare in campo e ha esperienza».

SQUADRA B – «Non vedo la Primavera del Milan pronta ad affrontare un campionato di Serie C nell’immediato. In generale può essere un progetto interessante ma sinceramente non so le motivazioni della società per le quali non sia stata fatta, al contrario della Juventus».

THEO HERNANDEZ – «È un giocatore di grande livello, non so se sia il più forte terzino in assoluto. Il migliore deve infatti essere costante. Contro il Venezia Theo è entrato bene, ma con il Liverpool e con la Juventus così così. Per essere il migliore d’Europa devi giocare bene dall’8 luglio al 25 maggio e magari il 30 giugno se c’è la coppa. Se sei alterno, e in questo momento la mancata continuità è l’unico difetto di Theo, non sei ancora il migliore».

TATARUSANU – «Ha sbagliato la partita con la Roma ma ha salvato il risultato contro lo Slavia Praga ed è stato l’ultimo baluardo facendo cinque miracoli nel finale di un derby in cui giocavamo in dieci».

