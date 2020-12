Pellegatti: «Romagnoli è insostituibile per questo Milan. I motivi»

Pellegatti ha parlato ampiamente di Romagnoli e del ruolo che il capitano rossonero ha in squadra. Ecco le sue parole

Carlo Pellegatti è intervenuto stamane sul suo canale YouTube per parlare di Alessio Romagnoli, capitano del Milan.

Pellegatti ha detto: «Voglio parlare di Romagnoli ricordandovi che i difensori centrali di piede sinistro sono una rarità. Partiamo da questo presupposto prima di dire qualcosa. Da anni è nel mirino della critica dei tifosi perché si aspettavano di vedere il nuovo Alessandro Nesta. Romagnoli è cresciuto ma tutti continuano a dire che doveva crescere di più. In questa stagione è tornato da un infortunio e ha fatto qualche sbavatura, poi nelle ultime 3 partite ha giocato benissimo, lasciando stare il gol di Mattia Destro contro il Genoa. Contro la Lazio, Romagnoli ha respinto di testa in maniera precisa ben 5 cross. Poi in quest’ultimo periodo Romagnoli sta cambiando sempre partner difensivo. Prima Simon Kjaer, poi Matteo Gabbia e ora Pierre Kalulu. Giusto sì criticare, ma giusto anche elogiare quando gioca bene. Bisogna chiudere per il rinnovo di Romagnoli non appena verranno sistemate le questioni con Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Romagnoli è insostituibile per questo Milan perché di difensori centrali forti non ce ne sono molti in giro. Basti pensare che giocano titolari ancora Thiago Silva e David Luiz».