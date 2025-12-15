Pellegatti commenta la scelta di non andare a Perth per Milan Como. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Un’importante novità sta per rimodellare il calendario del Milan, portando sollievo e approvazione nell’ambiente rossonero. La trasferta intercontinentale per la partita Milan-Como che si sarebbe dovuta disputare a Perth, in Australia, è saltata. A darne notizia è stato il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo editoriale per MilanNews.it, un epilogo auspicato da tempo da molti osservatori e, implicitamente, anche dalla squadra.

Pellegatti ha attribuito un grande merito a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che da subito aveva espresso delle riserve sulla logistica di questa amichevole. L’allenatore non aveva nascosto la sua preferenza per l’ambiente domestico, dichiarando: “Noi giocheremo dove ci dicono, ma a San Siro è meglio!“. Queste parole, sebbene diplomatiche, avevano fatto capire quanto la scelta di sobbarcarsi un viaggio così gravoso fosse ritenuta dissennata per il Diavolo.

Evitato il Rischio Fisico e Logistico

L’anticipazione del salto della trasferta è stata accolta con grande favore. Il motivo è chiaro: il Milan non sarà costretto a un viaggio estenuante di 44 ore complessive in pochi giorni, con le inevitabili conseguenze di un deleterio cambio di fuso orario e un brusco sbalzo di temperature. Tali fattori avrebbero potuto avere un impatto negativo sulle condizioni fisiche dei giocatori, proprio in una fase della stagione in cui la continuità e l’integrità fisica sono cruciali per la lotta Scudetto e gli impegni europei.

La partita Milan-Como non si giocherà nemmeno in campo neutro in Italia, opzione che non era stata mai contemplata. Invece, l’incontro si terrà a San Siro, con le date del 17 o 24 febbraio in discussione.

Igli Tare e la Gestione delle Priorità

Questa decisione è una vittoria per la salute sportiva del club e per la pianificazione tattica di Allegri. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, pur essendo concentrato sulle urgenti necessità di mercato (in particolare l’acquisto di un centravanti di peso), può ora tirare un sospiro di sollievo sapendo che i suoi giocatori non saranno sottoposti a uno stress fisico inutile.

La possibilità di giocare l’incontro a San Siro permette al Milan di massimizzare il recupero e di mantenere alta la concentrazione sugli obiettivi principali della stagione, a partire dalla Supercoppa e dalla ripresa del campionato. La squadra può ora focalizzarsi esclusivamente sul campo, senza distrazioni logistiche, un elemento chiave per il successo.