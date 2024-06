Pellegatti senza parole: «Sono arrabbiato per Okafor, non si è nemmeno scaldato!». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Pellegatti ha parlato a Radio Rossonera dell’esclusione del rossonero Okafor nei match della Svizzera a Euro2024.

PAROLE – «Su Okafor sono arrabbiato, vorrei capire come mai non si sia mai nemmeno scaldato. Mi domando se sia un problema fisico o tecnico, ma un motivo per cui è stato dimenticato dalla Svizzera c’è. Leao non bene, perchè in questo Europeo di una piattezza tecnica incredibile, un giocatore divertente come Leao dovrebbe spiccare».