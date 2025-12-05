Pellegatti secco sul Milan dopo la sconfitta con la Lazio! Ecco cosa manca ai rossoneri. Segui le ultimissime

L’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, maturata con l’1-0 subito dalla Lazio per mano di Zaccagni all’80′ minuto, ha acceso il dibattito. Tra le voci più critiche nel post-partita c’è quella del noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, che dal suo canale YouTube ha espresso impressioni a caldo che chiamano in causa sia la rosa che le strategie di mercato del Diavolo, ora gestite anche dal nuovo DS Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri.

📉 Controllo Sterile e Differenza di Rosa

Pellegatti ha analizzato la prestazione del Milan come un “controllo, non dominio” della partita. Nonostante la Lazio non sia stata mai veramente pericolosa, “il Milan era ancora meno pericoloso della Lazio”. Il dato più eloquente citato è l’assenza di occasioni create: i rossoneri hanno effettuato il primo tiro in porta al minuto 91, con l’estremo difensore biancoceleste Provedel chiamato a una sola parata in tutta la gara.

L’analisi del giornalista si è poi spostata sulla profondità della rosa, un tema caldo che riguarda da vicino il lavoro di Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio ora al Milan: “Questa partita dice ancora che sul piano della rosa c’è una bella differenza tra i titolari e le alternative“. Pellegatti ha riconosciuto la difficoltà delle riserve nell’entrare in condizione a causa del poco minutaggio, ma il problema strutturale evidenziato è un altro.

🎯 L’Urgenza della Punta Centrale

Il punto focale della critica è l’assenza di un vero attaccante centrale in grado di finalizzare il gioco creato dagli uomini di Allegri:

“Quello che si può dire in maniera ufficiale è che manca la punta centrale. Invece di dedicarsi ad altri acquisti di giocatori che magari potranno diventare bravi magari tra 6 anni, dobbiamo andare a prendere una punta centrale.”

Secondo Pellegatti, la squadra, pur potendo contare su talenti come l’esterno portoghese Rafael Leao o l’americano Christian Pulisic, sconta la mancanza di uno specialista del ruolo. Pur lodando l’impegno di Leao, il giornalista è chiaro: “A Leao non puoi dire nulla sull’impegno, sulla voglia, sui gol, ma non è il suo ruolo la punta centrale“.

La sconfitta in Coppa Italia, dunque, non è solo un ko sportivo, ma un monito per la dirigenza rossonera a intervenire con urgenza sul mercato per dotare il tecnico Massimiliano Allegri dell’attaccante che possa far compiere al Milan il definitivo salto di qualità.