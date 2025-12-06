Pellegatti analizza l’eliminazione dalla Coppa Italia: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sconfitta per 1-0 subita dal Milan in casa della Lazio, decisa dal gol di Zaccagni al minuto 80, ha spento le speranze dei rossoneri in Coppa Italia. L’eliminazione, seppur dolorosa, ha ristretto gli obiettivi del Diavolo al solo campionatoper i primi mesi del 2026.

Nel post-partita, il popolare giornalista e volto storico milanista, Carlo Pellegatti, ha commentato a caldo l’esito del match sul suo canale YouTube, fornendo un’analisi schietta e appassionata. Le sue parole si concentrano su due aspetti principali: la necessità di intervenire urgentemente sul mercato e l’elogio sperticato alla Curva Sud milanista.

L’Onda Lunga del Passato e la Richiesta al DS Tare

Secondo Pellegatti, l’obbligo di giocare il match in trasferta contro la Lazio è l’amara “onda lunga” di una “nefasta stagione scorsa”, un periodo segnato da “scelte disgraziate” che hanno penalizzato il Milan nel sorteggio casalingo. Nonostante la sconfitta non fosse un destino segnato, giocare all’Olimpico ha reso la sfida indubbiamente più complicata.

Il giornalista ha comunque voluto sottolineare lo spirito e l’impegno dei ragazzi, riconoscendo il duro lavoro di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Tuttavia, l’analisi si è trasformata in un chiaro appello alla società e, in particolare, al DS Igli Tare, il Direttore Sportivo albanese chiamato a gestire le operazioni di mercato:

“Quello che voglio ribadire è che non si può lasciare Allegri con le incognite per i prossimi sei mesi di Nkunku e Gimenez.”

Il riferimento è chiaro: le difficili trattative per portare a Milano Christopher Nkunku (l’attaccante francese) o Santiago Gimenez (il centravanti messicano) non devono bloccare le mosse del club. Serve un attaccante dal mercato in grado di dare immediate certezze al reparto offensivo, garantendo ad Allegri le risorse per competere per il vertice in Serie A.

Il Tifo Straordinario della Curva Sud

L’altro punto toccato da Pellegatti è stato il comportamento encomiabile dei tifosi rossoneri. Nonostante la delusione e il giorno feriale, la Curva Sud Milan ha offerto uno spettacolo di passione incrollabile.

“Voglio sottolineare ancora una volta il comportamento straordinario dei ragazzi della Curva,” ha detto Pellegatti, riferendosi al settore situato alla destra della tribuna stampa. La loro presenza, “tanti, tantissimi” anche per un match di Coppa Italia, è stata accompagnata dallo stesso incitamento e dallo stesso entusiasmo che si ricorda in occasioni storiche. Il tifo incessante è il segno che la fede milanista non conosce sosta né competizione.