Pellegatti: «Ibra rinnoverà a 7 milioni netti a stagione»

Carlo Pellegatti ha parlato della spinosa situazione legata al rinnovo, che tarda ad arrivare, di Zlatan Ibrahimovic con il Milan

Carlo Pellegatti, figura di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, intervenuto a Radio 24 ha parlato della delicata questione riguardante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Questo il suo pensiero:

«Alla fine il Milan rinnoverà a 7 milioni di euro netti a stagione. Ibrahimovic non si muoverà da quella cifra. Esiste un attaccante migliore a 14 milioni di euro (lordi, ndr) per i rossoneri? Quando vedo accostati al Milan giocatori che costano più di 20 milioni di euro, rido. Ibra a 14 è un affare e non è un caso che stiano cercando Bakayoko in prestito. Piaccia o no, questa è la linea intrapresa da Elliott. La priorità oggi è Ibra, il suo contratto finisce il 31/8. Quello di Donnarumma scade a giugno, per lui e Calhanoglu si dovrà aspettare di aver risolto la questione Ibrahimovic».