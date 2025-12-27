Pellegatti parla del futuro di Maignan. Le ultime sul rinnovo. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro della porta dei rossoneri sembra tingersi sempre più di certezza. Nelle ultime ore, l’esperto giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport in merito ai significativi passi avanti nella trattativa per il prolungamento del contratto di Mike Maignan. Il portiere francese, estremo difensore carismatico e pilastro insostituibile della retroguardia per riflessi e leadership, è pronto a legarsi ulteriormente ai colori del Diavolo.

Uno stipendio da top player per il numero uno

Secondo quanto riportato, la proposta del club meneghino riflette l’importanza del giocatore all’interno dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica. Per Maignan si parla di una base fissa di 5 milioni di euro, che con l’inserimento di vari bonus potrebbe toccare quota 7 milioni, pareggiando l’ingaggio di Rafael Leao e posizionandolo al vertice della scala salariale della squadra.

La clausola “retroattiva” e il premio Champions

Un dettaglio emerso dall’analisi di Pellegatti riguarda una formula contrattuale innovativa. Se la firma dovesse arrivare entro la fine di marzo, il Milan potrebbe riconoscere al portiere la differenza tra l’ingaggio attuale e quello futuro in modo retroattivo, sotto forma di premio alla firma. Questo bonus scatterebbe al raggiungimento della qualificazione in Champions League, obiettivo minimo stagionale fissato dalla dirigenza.

Il ruolo di Igli Tare e la spinta di Allegri

In questa delicata fase di negoziazione, risulta decisivo il lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, stratega del mercato celebre per la sua fermezza nelle trattative e per la visione lungimirante. Tare sta lavorando ai fianchi dell’entourage del francese per chiudere l’accordo in tempi brevi, assecondando la volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, considera Maignan fondamentale per la costruzione dal basso e per la sicurezza dell’intero reparto.

Ad oggi, le possibilità che l’ex Lille resti a Milano sono altissime, stimate intorno all’80%. Oltre all’aspetto economico, a pesare è l’insistenza dei compagni di squadra e la stima profonda del nuovo allenatore, che vede nel portiere il leader carismatico su cui costruire i successi futuri della compagine milanista.