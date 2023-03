Pellegatti: «Giusto che il Milan non vada in Champions se…». Le parole del giornalista sulla corsa Champions dei rossoneri

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio 24 del Milan e della corsa Champions. Ecco le parole del giornalista:

«Se il Milan arriva dietro a squadre che, secondo me, sono inferiori come Lazio e Roma è giusto che non vada in Champions»