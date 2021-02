Pellegatti: «Da milanista io punterei sempre allo scudetto, poi qualora…»

Carlo Pellegatti dice la sua riguardante la situazione creatasi dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, ecco le sue parole

Carlo Pellegatti ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tutti Convocati, ecco le sue parole:

«Da milanista bisogna puntare sempre allo scudetto, poi se non va bene, di settimana in settimana scendo di obiettivo. Ora il Milan è a -4, alla fine del campionato puoi dire ho fatto tutto il possibile, importante è non avere rimpianti e non giocare come con lo Spezia» .