Pellegatti, che frecciata alla Juve: ecco le parole del telecronista

Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta del Milan nel Derby, non disperando per la sconfitta, ma pensando a chi ha 40-42 punti

Con un intervento si microfoni di Radio24, Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta netta del Milan nel derby di Milano. Il commento del giornalista che ha punto la Juventus di Pirlo, ancora più indietro in classifica. Le sue parole.

«Per il Milan è un lunedì molto meno tragico rispetto al lunedì post La Spezia. Ieri il Milan ha perso in modo netto, ma almeno ha avuto una reazione. Agitarsi ora non serve, saranno più agitati quelli a 40-42 punti che quelli a 49. Da milanista bisogna puntare sempre allo Scudetto, poi se non va bene, di settimana in settimana scendo di obiettivo. Ora il Milan è a -4, alla fine del campionato puoi dire di aver fatto tutto il possibile, l’importante è non avere rimpianti e non giocare come con lo Spezia».