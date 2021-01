Pellegatti: «Attacco Milan? Non arriverà nessuno fino alla fine del mese»

Pellegatti ha parlato del mercato del Milan, spiegando che i dirigenti prima di andare su una punta, aspettano il ritorno di Ibrahimovic

Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale YouTube, per parlare di Zlatan Ibrahimovic e delle strategie del Milan per l’attacco.

Pellegatti ha detto: «Ibrahimovic sta svolgendo ancora un lavoro personalizzato e tornerà in campo verso metà mese, probabilmente lunedì 18 contro il Cagliari. Il ritorno di Ibra è importante, non solo in chiave punti, spettacolo, divertimento e gol, ma anche in chiave mercato, perché dopo le prime 2/3 partite, i dirigenti del Milan valuteranno quale sia la reale condizione fisica del giocatore, e a quel punto decideranno, gli ultimi 5/6 giorni, se andare sul mercato ad acquistare un altro attaccante con le caratteristiche di Ibrahimovic. Il profilo è una punta alta, robusta che sia un punto di riferimento per l’attacco. Escluderei che il Milan possa andare su un attaccante prima del ritorno in campo di Ibrahimovic. Si valuteranno le opzioni gli ultimi giorni di gennaio».