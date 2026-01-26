HANNO DETTO
Pellegatti annuncia: «Oggi giornata fondamentale per quanto riguarda il rifinanziamento. Ecco perchè»
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato un importante aggiornamento sul tema rifinanziamento in casa Milan
Il Milan sta vivendo ore cruciali che potrebbero cambiare per sempre l’assetto societario del club. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti nel suo ultimo aggiornamento video, oggi, lunedì 26 gennaio 2026, è in programma un Consiglio di Amministrazione di importanza vitale, interamente dedicato al tema del rifinanziamento del debito verso Elliott.
Pellegatti, la svolta Manulife-Comvest: addio ai Singer
L’operazione, anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane, vede Gerry Cardinale pronto a chiudere definitivamente i conti con il passato:
- Il nuovo partner: Manulife-Comvest Credit Partners (nato dall’acquisizione di Comvest da parte del colosso canadese Manulife a novembre) è il gruppo scelto per rifinanziare il vendor loan.
- Estinzione del debito: L’obiettivo è saldare il debito con Elliott, salito a circa 566 milioni di euro a causa degli interessi, ben prima della scadenza naturale del 2028.
- Rimpasto nel CdA: Il CdA odierno potrebbe ratificare l’uscita dei due consiglieri di Elliott (Gordon Singer e Dominic Mitchell) per far posto ai rappresentanti di Manulife-Comvest.
Cosa cambia per il management
La chiusura con Elliott apre scenari di profondo cambiamento anche nell’organigramma dirigenziale:
- Furlani e Scaroni: Con l’addio dei Singer, le posizioni dell’AD Giorgio Furlani e del Presidente Paolo Scaroni sono al centro delle riflessioni. Si parla con insistenza di un ruolo sempre più centrale per Massimo Calvelli, l’uomo forte scelto da RedBird per il futuro.
- Obiettivo Autonomia: Per Cardinale, questa mossa serve a tagliare ogni legame con la precedente gestione, dimostrando che il Milan è ormai un club sano e totalmente sotto il controllo di RedBird.