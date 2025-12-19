 Pellegatti deluso: «Diversi investimenti estivi...i»
Pellegatti deluso: «Diversi investimenti estivi non stanno rendendo. Gennaio? Arriveranno due calciatori»

2 ore ago

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri dopo l’eliminazione in Supercoppa Italiana

L’analisi di Carlo Pellegatti nel post-partita di Riad è un mix di preoccupazione tecnica e speranza di mercato. Il noto giornalista rossonero, attraverso il suo profilo Instagram, ha tracciato un quadro netto dei problemi del Milan dopo l’eliminazione dalla Supercoppa.

Pellegatti: “Investimenti senza frutti”

Pellegatti non usa giri di parole per descrivere il momento della squadra, evidenziando una flessione che sembra strutturale:

  • La stanchezza dei titolari: “Giocano sempre gli stessi”. Secondo il giornalista, il Milan è competitivo solo finché può contare sui soliti 12-13 elementi.
  • Il fallimento del mercato estivo: Una critica pesante agli investimenti da oltre 100 milioni di euro dello scorso luglio, definiti improduttivi e spesso protagonisti di prestazioni negative.
  • Casse vuote: La società è stata chiara sul fatto che “non c’è un euro”, costringendo a un mercato basato su prestiti e occasioni.

La svolta Thiago Silva: Allegri spinge

La vera notizia del giorno riguarda però il possibile ritorno del difensore brasiliano. Sebbene fino a poche ore fa la pista sembrasse fredda, Pellegatti rilancia con forza:

  • Contatto quotidiano: Allegri e Thiago Silva si parlerebbero tutti i giorni. Il tecnico livornese ha chiesto esplicitamente il suo arrivo.
  • Il fattore De Winter: La prestazione negativa del belga contro il Napoli avrebbe accelerato le riflessioni della dirigenza. Le chance di vedere il ritorno di “O Monstro” a gennaio sarebbero improvvisamente aumentate.
