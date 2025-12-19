HANNO DETTO
Pellegatti deluso: «Diversi investimenti estivi non stanno rendendo. Gennaio? Arriveranno due calciatori»
Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri dopo l’eliminazione in Supercoppa Italiana
L’analisi di Carlo Pellegatti nel post-partita di Riad è un mix di preoccupazione tecnica e speranza di mercato. Il noto giornalista rossonero, attraverso il suo profilo Instagram, ha tracciato un quadro netto dei problemi del Milan dopo l’eliminazione dalla Supercoppa.
Pellegatti: “Investimenti senza frutti”
Pellegatti non usa giri di parole per descrivere il momento della squadra, evidenziando una flessione che sembra strutturale:
- La stanchezza dei titolari: “Giocano sempre gli stessi”. Secondo il giornalista, il Milan è competitivo solo finché può contare sui soliti 12-13 elementi.
- Il fallimento del mercato estivo: Una critica pesante agli investimenti da oltre 100 milioni di euro dello scorso luglio, definiti improduttivi e spesso protagonisti di prestazioni negative.
- Casse vuote: La società è stata chiara sul fatto che “non c’è un euro”, costringendo a un mercato basato su prestiti e occasioni.
La svolta Thiago Silva: Allegri spinge
La vera notizia del giorno riguarda però il possibile ritorno del difensore brasiliano. Sebbene fino a poche ore fa la pista sembrasse fredda, Pellegatti rilancia con forza:
- Contatto quotidiano: Allegri e Thiago Silva si parlerebbero tutti i giorni. Il tecnico livornese ha chiesto esplicitamente il suo arrivo.
- Il fattore De Winter: La prestazione negativa del belga contro il Napoli avrebbe accelerato le riflessioni della dirigenza. Le chance di vedere il ritorno di “O Monstro” a gennaio sarebbero improvvisamente aumentate.