Pellegatti senza mezzi termini: «Manca la punta centrale. La differenza tra titolari e alternative...»

Pellegatti , noto giornalista tifoso rossonero, ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia del Milan di Allegri contro la Lazio: le dichiarazioni

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha commentato a caldo sul suo canale YouTube la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. La sua impressione è che la squadra rossonera «ha a lungo controllato» la partita, ma non l’ha dominata. La critica maggiore va all’inefficacia offensiva: il Milan era «ancora meno pericoloso della Lazio», con il primo tiro in porta effettuato solo al minuto 91, mentre Mandas ha fatto solo una parata.

Pellegatti e la mancanza della punta centrale

Secondo Pellegatti, la partita ha sollevato due problemi fondamentali. Il primo riguarda la rosa: «C’è una bella differenza tra i titolari e le alternative». Il giornalista giustifica in parte le seconde linee, poiché «giocano poco» e «fanno più fatica dei titolari ad entrare in condizione».

Il secondo problema, che Pellegatti definisce «in maniera ufficiale», è che «manca la punta centrale». Il giornalista critica la strategia di mercato: invece di dedicarsi a giocatori che «potranno diventare bravi magari tra 6 anni», il Milan deve «andare a prendere una punta centrale». Sebbene ci siano Pulisic e Leao, non sono adatti a quel ruolo: a Leao «non puoi dire nulla sull’impegno, sulla voglia, suo gol, ma non è il suo ruolo la punta centrale».