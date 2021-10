Pellegatti a Radio Rossonera: «La gara con l’Atalanta sarà da Europa»

Carlo Pellegatti ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Radio Rossonera sul match del Milan contro l’Atalanta

«Per il Milan il match con l’Atalanta non cambia nulla. Era in Europa contro l’Atletico, sarà in Europa anche domani perchè la squadra di Gasperini è quella più europea in Serie A per intensità e mentalità. Non è più forte di Inter e Juve, ma nessuno gioca come l’Atalanta. Sarà una gara di altissimo livello, si andrà a mille. La fortuna del Milan è di aver giocato martedì, dunque scenderà in campo quasi una settimana dopo.»

