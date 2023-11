Pedullà senza mezzi termini: «Pioli è un problema per il Milan, ma…». Le sue parole negli studi di Sportitalia

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Pedullà ha commentato così il risultato di ieri del Milan e la situazione legata a Pioli. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Pioli oggi è un problema per il Milan. Non da stasera. Meglio: sarebbe semplice, banale, dirlo stasera. Con tanti ringraziamenti per quanto ha fatto»