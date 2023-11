Pedullà sentenzia: «Pioli ha perso il Milan, sembra faccia beneficienza». La sua analisi sul momento in casa rossonera

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Pedullà ha parlato così del Milan e di Stefano Pioli. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Stefano Pioli ha perso il Milan. E ci fa una figuraccia quando dice che, sì, gli infortuni sono un grande problema ma che lui non saprebbe cosa spiegare. È come se un direttore di banca non si esprimesse sui cassieri o sui dipendenti quando le cose non vanno bene. Non si può passare da una grande prestazione come quella contro il Paris Saint-Germain a una recita di un’ora a Lecce per poi liquefarsi e perdersi, il Milan non è una squadretta qualsiasi. Sulle sostituzioni Pioli è recidivo, aveva steccato già a Napoli quando nell’ultimo spezzone aveva rinunciato a Giroud e Leao in contemporanea con le conseguenze che conosciamo. A Lecce ha fatto peggio e si è dovuto mettere d’impegno per fare peggio. Ha fatto peggio perché quel Musah al posto di Calabria é un cazzotto in pieno volto, a maggior ragione se si pensa che qualche giorno prima era stato protagonista in un altro ruolo, il suo ruolo. Il Milan si è liquefatto, Pioli ha assistito impotente. Il Milan lascia per strada punti incredibili, quasi come se dovesse fate benificenza. Pioli ha avuto grandi meriti nella risalita del Milan quando subentrò in corsa e ottenne il regalo Ibrahimovic. Quattro anni dopo il concetto è che ha bisogno che qualcuno che lo guidi, nel frattempo nessuno spiega con precisione quale dovrebbe essere il ruolo di Zlatan, ci faranno una conferenza a reti unificate. Pioli ha perso il Milan, il suo futuro sarà tutto da scrivere. Ma intanto è giusto che lo ritrovi, non soltanto per una notte o due di Champions: in quel caso le motivazioni arriverebbero, automatiche, anche se in panchina non ci fosse un allenatore»