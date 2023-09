Pedullà sentenzia: «Leao non sarà mai Mbappé, ma nemmeno Balotelli». Le sue parole sul numero 10 del Milan

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così di Leao. Le sue parole sul numero 10 del Milan.

PEDULLÀ – «Pioli dice e non dice, poi comunque ha preso le difese di Leao. In settimana ho anche letto una cosa per me eccessiva: Leao, Balotelli o Mbappé. Mi sembra fuori dal mondo… Non sarà mai Mbappé ma mi sembra irriverente paragonarlo a Balotelli. Lui fa rumore perché ha giocato una partita in modo un po’ indolente, hanno fatto speciali che sono durati giorni sul suo colpo di tacco. Come Mbappé non sarà mai nessuno della nuova generazione, ma paragonarlo a Balotelli mi sembra eccessivo. Penso che Leao debba avere più continuità, soprattutto nelle partite importanti perché ha le caratteristiche per poterlo fare»