Pedullà duro su Buffon e la Nazionale: «La Norvegia non è tra le prime 5/6 al mondo, basta vendere un prodotto falso!». Critica pesante sul tafazzismo Azzurro

Pedullà, noto giornalista, ha criticato Gianluigi Buffon dopo le parole del DS Azzurro in seguito alla sconfitta contro la Norvegia

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia ha criticato duramente l’analisi post-sconfitta della Nazionale contro la Norvegia, definendo inammissibili le recenti dichiarazioni, in particolare quelle del Capodelegazione Gigi Buffon.

Basta alibi e visioni fantascientifiche

Pedullà chiede serietà nell’approccio alla crisi azzurra, criticando la tendenza a «vendere prodotti diversi da quelli che sono»:

PAROLE – «Cerchiamo di essere seri, perché sta diventando una barzelletta. Dobbiamo capire il nostro momento, non cercare alibi e non vendere prodotti diversi dalla realtà. Quello che ha detto Buffon è improponibile perché ci sta vendendo un prodotto diverso rispetto alla realtà dei fatti».

La critica alle dichiarazioni di Buffon

Il fulcro della polemica di Pedullà riguarda la doppia lettura di Buffon sulla gara. Il giornalista contesta sia l’eccessiva valutazione dell’avversario sia la minimizzazione della performance italiana:

PAROLE – «Se Gigi Buffon dice che la Norvegia è una delle prime 5/6 nazioni al mondo, che ha dei calciatori che fanno partire la Norvegia da 1-0 eccetera, ma se poi mi vende la partita che abbiamo giocato in maniera vergognosa e mi dice che è stata una partita equa in cui è mancato soltanto il gol, è un discorso inaccettabile».

Secondo Pedullà, questa lettura non permette alla Nazionale di «prendere coscienza della realtà». L’avvertimento è chiaro in vista dei prossimi impegni decisivi: «Se abbiamo una visione fantascientifica delle cose ci arriviamo male a marzo».

