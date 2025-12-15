Pedullà dopo Milan Sassuolo: «Il Diavolo paga l’organico non costruito bene ma ci sono stati errori arbitrali…»

Pedullà, noto giornalista, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan ieri a San Siro contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Nel post-partita di Milan-Sassuolo, Alfredo Pedullà ha analizzato nel suo canale YouTube le cause del pareggio (2-2), individuando problemi strutturali, tattici e arbitrali.

Gli errori arbitrali e la mancanza di continuità

Pedullà ha duramente criticato la direzione di gara, ritenendola decisiva nell’aver sventato la vittoria rossonera:

PAROLE – «La partita tra Milan e Sassuolo è una partita che il Milan ha tenuto in controllo ma che poi alla fine ha anche rischiato di perdere con degli strafalcioni arbitrali, perché non c’era il fallo di Loftus-Cheek sul gol del 3-1 di Pulisic, gol che sarebbe andato a sventare una rimonta. […] in ogni partita ci sono errori clamorosi»

Nonostante il vantaggio, il Milan non ha saputo “blindare” il risultato, perdendo il controllo nel momento cruciale:

PAROLE – «Sul 2-1 il Milan doveva essere più in controllo, ha avuto l’opportunità di fare il 3-1 ma non ha i cambi»

La critica più profonda di Pedullà riguarda la composizione della rosa:

PAROLE – «Il Milan paga l’organico che non è costruito secondo quelle che sono le virtù, i canoni classici, i virtuosismi quando disegni una squadra. C’è molta improvvisazione»

Questa mancanza di logica strutturale, unita alla difficoltà nella gestione dei risultati, porta Pedullà a una dura conclusione sulle ambizioni stagionali:

PAROLE – «La logica viene sfrantumata da una logica completamente agli antipodi rispetto a quello che avresti dovuto fare. Il Milan con questa situazione non può andare fino in fondo»

Unica nota positiva è l’elogio per i giovani, citando il difensore Davide Bartesaghi (classe 2005) e Palestra: «Abbiamo trovato i due interpreti della nazionale del futuro, Palestra e Bartesaghi, entrambi 2005». Pedullà ha lodato in particolare l’umiltà e il percorso di crescita di Bartesaghi.