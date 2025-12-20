HANNO DETTO
Pedullà accusa: «Milan, errori gravi pagati a caro prezzo sul mercato». Poi ironizza su Perth
Pedullà, noto giornalista, esperto di mercato, ha sottolineato tutti gli errori fatti dai rossoneri nella sessione estiva: le dichiarazioni
L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato con estrema severità il momento del Milan dopo l’eliminazione dalla Supercoppa per mano del Napoli. Il giornalista di Sportitalia non ha risparmiato critiche né alla gestione societaria né alle scelte tecniche della scorsa estate.
L’analisi: “De Winter portato al bar da Højlund”
Secondo Pedullà, la sconfitta contro gli uomini di Conte è la diretta conseguenza di un mercato che ha mostrato lacune strutturali ormai impossibili da nascondere:
- La difesa balla: Il principale imputato è Koni De Winter. “Non è un centrale affidabile”, ha sentenziato Pedullà, sottolineando come l’attaccante danese del Napoli lo abbia ridicolizzato per tutta la partita, esponendo i limiti di una scelta difensiva che si sta rivelando fallimentare.
- L’attacco fantasma: Pedullà ha definito “allucinante” il fatto che a fine dicembre il Milan non disponga ancora di una punta capace di far salire la squadra e di finalizzare la manovra. Una carenza che, a suo dire, rappresenta un errore di valutazione gravissimo da parte della dirigenza.
- Nkunku non è il solo: Sebbene il francese sia un “fantasma”, le colpe della sconfitta vanno distribuite su un impianto di gioco che soffre l’assenza di pilastri nei ruoli chiave.
