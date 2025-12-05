 Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio
Connect with us

HANNO DETTO

Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio: «Non era una partita seria!» Allegri furioso

HANNO DETTO

Lazio Milan, Bianchin accusa gli attaccanti: «Nkunku fantasma, Leao ha scentrato il pallone migliore». Spunta l'interrogativo per gennaio

HANNO DETTO

Viviano esalta il campione rossonero: «Ormai è una costante, ha tolto diverse castagne dal fuoco»

HANNO DETTO

Gattuso al Sorteggio Mondiali 2026: «Pressione Enorme, Ma Paura di Nessuno»

HANNO DETTO

Viviano commenta l'eliminazione del Milan in Coppa Italia in casa della Lazio

HANNO DETTO

Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio: «Non era una partita seria!» Allegri furioso

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

pedullà

Pedullà analizza l’assortimento Ricci-Jashari e l’errore tattico su Rafael Leão: le parole del giornalista su Lazio Milan di Coppa Italia

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, non ha usato mezzi termini per giudicare la prestazione rossonera contro la Lazio, affermando che il Milan ha fatto una «partita non seria nel primo tempo». Il giornalista si concentra sulla prima frazione, specificando che le «partite serie durano 90 minuti». La condotta ha provocato la forte ira di Allegri, che era «molto arrabbiato» in quanto i giocatori non cercavano tanto SaelemaekersEstupinan.

Pedullà e l’analisi di Lazio Milan

Il primo tempo negativo è dovuto anche a questioni di assortimento. Non si può pretendere che Modric «non le può giocare tutte», e Jashari giocava la «prima partita dall’inizio dopo un lungo infortunio». Proprio il centrocampo desta delle perplessità: «L’assortimento tra Jashari e Ricci è tutto da verificare».

A ciò si aggiunge il problema tattico in attacco: Leao non era utilizzato nel suo ruolo naturale di punta centrale, ma era «defilato». Questa serie di errori, unita alla scarsa intensità iniziale, ha condannato il Milan. La conclusione di Pedullà è che il primo a non essere contento per l’eliminazione è stato proprio Allegri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.