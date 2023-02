Pazzini su Maignan: «Sarà un fattore importante per i rossoneri». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Giampaolo Pazzini ha parlato ai microfoni di DAZN del ritorno di Maignan. Ecco le parole dell’ex Milan:

E’ un ritorno importante, Maignan è un fattore per il Milan. E’ stato fuori tanto e non sarà facile rientrare, soprattutto per un portiere, ma sarà fondamentale per presenza e qualità. Sarà un fattore importante per i rossoneri